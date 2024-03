Os investigados por golpe e fraude de vacinas em inquérito contra Bolsonaro

O tenente-coronel Mauro Cid fez delação premiada. Ele assumiu participação nos esquemas.

PF viu elo de fraude com golpe de Estado

PF viu elo entre os dois casos. A fraude do cartão de vacina pode ter sido realizada no escopo da tentativa de aplicar um golpe de Estado no país e impedir a posse de Lula (PT), aponta relatório da Polícia Federal.

O presente eixo [falsificação dos cartões] pode ter sido utilizado pelo grupo para permitir que seus integrantes, após a tentativa inicial de golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior (cartão de vacina), aguardando a conclusão dos atos relacionados a nova tentativa de golpe de Estado que eclodiu no dia 8 de janeiro de 2023.

Trecho de relatório da PF

Segundo a PF, o grupo falsificou dados de vacinação do ex-presidente e da filha dele, Laura Bolsonaro, para que pudessem entrar nos Estados Unidos em dezembro de 2022, em seus últimos dias de governo.

Discussão sobre minuta de golpe. Como mostrou o UOL em setembro do ano passado, Mauro Cid disse em depoimento de delação premiada que, logo após a derrota no segundo turno da eleição, Bolsonaro discutiu com militares e ministros uma minuta de decreto para convocar novas eleições. Ela também incluía a prisão de adversários.