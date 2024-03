União Brasil marca reunião para expulsar Chiquinho Brazão do partido

O presidente do União Basil, Antonio de Rueda, vai pedir para comissão executiva a expulsão do deputado federal Chiquinho Brazão do partido. O parlamentar foi preso hoje suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco.

O que aconteceu

A comissão executiva do partido vai se reunir na próxima terça-feira (26) para discutir o tema. Em nota, o União Brasil disse que embora o deputado seja filiado, "já não mantinha relacionamento com o partido e havia pedido ao Tribunal Superior Eleitoral autorização para se desfiliar".

Rueda vai pedir a abertura de um processo disciplinar. Esse procedimento pode ter como consequência a expulsão do deputado do partido, "com cancelamento de filiação partidária".