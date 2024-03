Vereador que fez dívida para homenagear Michelle divulga Pix para doações

O vereador de São Paulo Rinaldi Digilio (União-SP) republicou a postagem de um apoiador com a sua chave Pix para receber doações após ele fazer um empréstimo bancário de R$ 100 mil para custear uma homenagem à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) no Theatro Municipal, no centro da cidade.

O que aconteceu

Evento ocorreu mesmo após polêmicas e decisão da Justiça de São Paulo para proibir a entrega do título no local. Digilio, autor do projeto que concedeu o título, disse que pediu o empréstimo para custear o aluguel do Theatro Municipal da cidade e não cancelar a cerimônia. O texto foi aprovado em novembro de 2023 e o título foi entregue na noite de segunda-feira (25). No evento, ele reforçou que não houve descumprimento no uso do espaço, já que agora estaria pagando pelo uso.

Apoiadores de Digilio estão divulgando a chave Pix dele, que é o CPF, em postagens nas redes sociais. No Instagram, o político está republicando as mensagens dos apoiadores, inclusive com sua chave Pix. A reportagem checou que a chave divulgada tem como destino uma conta em nome do político.