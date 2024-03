Valdemar e Bolsonaro se revezam em filiação para não desobedecer a Moraes

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi o primeiro a discursar na noite de hoje (27) na filiação do senador Izalci Lucas. Isso porque ele não pode se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro por determinação de Alexandre de Moraes, do STF.

O que aconteceu

O PL intercalou os discursos para evitar o encontro. Eles são alvos da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Depois de Valdemar, senadores e deputados foram convidados para falar. Bolsonaro encerra o evento.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, proibiu que eles se comunicassem, entre as medidas impostas após serem alvo de operação da PF. Ele disse que a medida é "necessária para resguardar investigação". Na decisão, Moraes justifica que o objetivo é evitar a combinação de versões.