Conselho de Ética recebe pedido de cassação de Chiquinho Brazão

Brazão foi preso no domingo por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, assim como seu irmão Domingos Brazão e o ex-delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa. O trio está no complexo penitenciário federal da Papuda, em Brasília.

Ele foi expulso por unanimidade do União Brasil no mesmo dia em que foi preso. A decisão foi tomada pela Executiva nacional da sigla em reunião virtual.

A análise sobre o pedido de prisão do deputado foi suspensa na CJJ. O deputado federal Gilson Marques (Novo-SC) pediu mais tempo para analisar o caso.

O adiamento da discussão será pelo prazo de duas sessões do plenário. Com o feriado de Páscoa e a janela partidária que termina na próxima semana, a votação deve acontecer perto do dia 10 de abril. Brazão permanece preso até a votação na Câmara ou nova decisão do STF.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o caso é "sensível" para todos. O deputado, no entanto, sinalizou que não deve adiantar o processo de análise da prisão.