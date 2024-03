Jair Renan vira réu por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

Suspeita era de que grupo agia a partir de laranjas e empresas fantasmas. Segundo a polícia, eles usavam a falsa identidade de Antônio Amâncio Alves Mandarrari para abrir contas bancárias. O nome também constava como proprietário de empresas usadas como laranjas.

Principal alvo era Maciel, apontado como mentor do esquema. O ex-instrutor de tiro de Jair Renan também já havia sido alvo de outras duas operações da Polícia Civil do DF em 2023. No âmbito da Falso Coach, Maciel era suspeito de usar CPF falso para comprar armas; já a "Succedere" investigava as "noteiras" — sete empresas de fachada responsáveis pelo fornecimento de notas fiscais falsas.

Os investigados forjam relações de faturamento e outros documentos das empresas investigadas, utilizando-se de dados de contadores sem o consentimento destes, inserindo declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, bem como mantêm movimentações financeiras suspeitas entre si, com o possível envio de valores para o exterior.

Trecho de nota da Polícia Civil do DF sobre a Operação Nexum

(Com Estadão Conteúdo)