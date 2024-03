Jair Renan Bolsonaro diz que trocou o RJ por SC por causa do 'povo honesto'

"Sou catarinense por opção", escreveu na legenda da publicação. No início do vídeo, Renan criticou o vereador de Balneário Camboriú (PT-SC) Eduardo Zanatta por entregar ao Padre Júlio Lancelotti, neste mês, um prêmio do Instituto Humaniza Santa Catarina, que homenageia "aqueles que lutam ao lado da democracia e defendem os direitos humanos", segundo o petista.

O filho de Bolsonaro acusou petistas de falarem mal do estado e da cidade. Ele chegou a se referir a Eduardo como "vereadorzinho da esquerda": "Vão para a Venezuela. Lá, sim, vocês vão ter a democracia que tanto querem". A reportagem tenta contato com Eduardo. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Pré-candidatura

A filiação de Jair Renan ao PL ocorreu na segunda-feira (25). Renan anunciou a filiação com uma publicação nas redes sociais. O filho de Bolsonaro postou uma foto dele ao lado do governador e presidente do PL no estado, Jorginho Mello. Escrevendo aos "compatriotas sulistas", Renan disse querer "agradecer ao governador por essa grande honra em fazer parte do time PL".

"É oficial", comentou o filho de Bolsonaro no Instagram. "Ao povo catarinense: saibam que estou nessa guerra até depois do fim, por nossa Liberdade", disse, na legenda da publicação. O prazo para entrar em uma legenda e concorrer nas eleições deste ano termina no dia 6 de abril.

No início do mês, Renan foi a um bingo e se apresentou como pré-candidato. Ele também usou um dos bordões do pai. "Estou aqui para ajudar. O que vocês precisarem, estou de pé aqui, é só pedir para mim. Tá ok?" Segundo o jovem, ele ajudava o local desde 2023.