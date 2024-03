Reinaldo: Bolsonaro merece, quando menos, tornozeleira eletrônica

Reinaldo, entretanto, destacou que Bolsonaro deve cumprir algumas medidas cautelares durante as investigações e, isso significa a retenção de seu passaporte para que não exista qualquer risco de fuga do ex-presidente.

Há medidas menos gravosas para não se recorrer ao extremo de prender alguém. Nas democracias a prisão é a mais extrema das medidas, só não é a mais extrema das medidas no mundo porque tem a tortura e a morte. No Brasil, que não há pena de morte, o pior para um preso é a prisão. (...) as medidas alternativas ou cautelares servem para não se recorrer ao mais duro. Isso que faz a defesa do Bolsonaro, e tem todo o direito de fazer isso, fica parecendo que as medidas cautelares são só um capricho, mas não é assim. Quando se vai para as medidas cautelares é porque a rigor a pessoa poderia ser presa, mas por hora se evita o pior até o julgamento. Reinaldo Azevedo

Por fim, o colunista do UOL voltou a defender o uso da tornozeleira eletrônica para Bolsonaro, e relembrou o recente episódio onde o ex-presidente passou dois dias na embaixada da Hungria, em Brasília.

A defesa tem o direito de pedir o que quiser, mas há uma tática meio acintosa de exercício do direito de defesa, que não se justifica. Isso vem depois do negócio da embaixada, e considerando que o negócio da embaixada lida com a perspectiva da fuga ou da saída do Brasil para não cumprimento da lei penal, me parece que uma tornozeleira combina bem e é um enfeite compatível com o personagem. Reinaldo Azevedo

