Chefe da AGU cita Bíblia para criticar 'populismo penal' de Tarcísio e Zema

O advogado-geral da União, Jorge Messias, citou a Bíblia para para criticar a política criminal dos governadores Tarcísio Freitas (SP), Romeu Zema (MG) e Eduardo Leite (RS).

O que aconteceu

Jorge Messias, ministro do governo Lula, disse que o "populismo penal, à semelhança do que se observou em tempos bíblicos, mata inocentes, mas não reduz a criminalidade". Ele mencionou que Jesus afirmou a um dos criminosos crucificados com ele que o bandido seria salvo. A frase de Cristo está no capítulo 23 do livro de Lucas, na Bíblia.

Evangélico, o chefe da AGU citou o mandamento bíblico "Não matarás" e disse que a violência deve ser combatida de outras formas. A manifestação foi feita nas redes sociais, ao respostar um editorial do jornal O Estado de S. Paulo, que criticou os governadores pela proposta de aumento do tempo de prisão de criminosos e criação e novos crimes.