Tales: Poder de Padilha sobre a Saúde faz Lira travar acesso ao Centrão

A grande influência de Alexandre Padilha sobre o Ministério da Saúde, como revela reportagem exclusiva do UOL, teve um alto custo. Arthur Lira, que cobiçava o controle do órgão, dificultou o diálogo entre o ministro das Relações Institucionais e o centrão, o que comprometeu a atuação de Padilha no Congresso, comentou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (1º).

A matéria levanta uma questão fundamental: o motivo de Lira ter esse verdadeiro rompimento com Padilha. Lira sempre quis o Ministério da Saúde. Foi assim no começo do governo, assim que Lula foi eleito. Ele propôs que, se lhe dessem o ministério, daria 150 deputados para fazer parte da base do governo.