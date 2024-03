Vereadores de São Paulo aprovam relatório que apoia privatização da Sabesp

Relatório estima que 332 mil domicílios deverão passar a ter acesso a água tratada com a venda de ações planejada pelo governo do estado. Outro trecho do texto diz que São Paulo terá 1.000 internações a menos por ano com privatização. O número estaria relacionado aos casos de doenças gastrointestinais causadas hoje pela falta de acesso a água limpa e coleta e tratamento de esgoto em diferentes partes da cidade.

O contrato da prefeitura com Sabesp deve incluir investimentos em áreas de mananciais, propõe o documento. Deverão ser construídas 31 mil casas nas proximidades das represas Billings e Guarapiranga, que também exigem melhorias em infraestrutura e outros investimentos.

Oposição se queixa de atropelo nos trabalhos

Vereadora da oposição afirma que 13 pessoas com convocação aprovada pela comissão não foram ouvidas pelo grupo. Segundo Luana Alves (Psol), requerimentos de informação feitos por vereadores que integram a comissão também não foram respondidos, o que põe em xeque o encerramento dos trabalhos do grupo.

Vereador de oposição se diz "muito preocupado" com venda de ações da Sabesp. "Eu não vi nenhuma privatização dar certo nesse país", afirmou o vereador Helio Rodrigues (PT). Nos últimos dias, problemas nos serviços da Enel, concessionária de energia da cidade de São Paulo, colocaram o tema em debate outra vez.

Relatório do TCM questiona viabilidade financeira das metas. Um grupo de trabalho do Tribunal de Contas do Município questiona a viabilidade para se concluir metas que são pilares da proposta de privatização. Não haveria estudos que comprovem ser possível oferecer água tratada a 99% da cidade e coleta de esgoto a 90% dos paulistanos nos próximos cinco anos — levando à universalização dos serviços em 2029.