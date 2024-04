5 coisas que você precisa saber sobre Rui Costa e a compra dos respiradores

4. O ex-secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, confirmou em depoimento à PF que a palavra final na contratação era de Rui Costa. A investigação está em fase final na Polícia Federal, atualmente em tramitação na primeira instância da Justiça Federal da Bahia.

5. Procurado, Rui Costa disse que nunca tratou com intermediários sobre a compra dos respiradores e negou irregularidades no negócio. "Durante a pandemia, as compras realizadas por estados e municípios no Brasil e no mundo inteiro foram feitas com pagamento antecipado. Esta era a condição vigente naquele momento", afirmou em nota.