Juíza suspende julgamento de cassação de Moro no TRE-PR; placar é de 1 a 1

Sade foi indicado ao TRE-PR pelo presidente Lula (PT). Em seu voto, ele concordou com os argumentos do PT e do PL, autores das ações contra Moro, de que o parlamentar teve uma vantagem indevida com os gastos que fez durante a campanha à Presidência, antes de decidir concorrer ao Senado.

Em seu voto, Sade considerou que a pré-campanha "desequilibrou" a disputa ao Senado a favor de Moro. O relator, Falavinha, havia avaliado que Moro já era conhecido do eleitor paranaense sem precisar da pré-campanha. Sade, no entanto, declarou que a "fama de bom magistrado" não bastaria para que ele fosse "bom de voto", e que por isso ele precisou investir em comunicação.

Sade é o membro mais recente do atual plenário do TRE-PR. Advogado de origem, ele assumiu a cadeira no tribunal em março, após o fim do mandato do antecessor. O plenário da corte eleitoral é composto por dois advogados e cinco juízes.

Relator afirmou que PT quer tirar Moro da política

Falavinha havia rejeitado os argumentos da acusação. Em seu voto, apresentado na última segunda-feira (1), o juiz afirmou que não há evidências de que Moro foi beneficiado com os gastos da pré-campanha à Presidência.

Segundo Falavinha, o PT e o PL não comprovaram que os gastos de Moro na pré-campanha deram vantagem indevida a ele. O relator considerou que essas despesas não o fizeram ficar mais conhecido pelo eleitorado paranaense, já que ele é famoso desde a operação Lava Jato.