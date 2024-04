Em meio a denúncias, Lula diz que Rui Costa é 'como um primeiro-ministro'

Em um regime parlamentarista, o primeiro-ministro é responsável por coordenar as atividades do governo. Em um país presidencialista, como é o caso do Brasil, o chefe da Casa Civil tem contato direto com o presidente e o auxilia na administração federal, nas relações políticas e institucionais.

Essa é a primeira declaração pública de Lula sobre Rui Costa desde a divulgação das investigações contra o ministro. A Polícia Federal encontrou indícios ligando o ex-governador a irregularidades em um contrato de R$ 48 milhões para a compra de respiradores na Bahia, durante a pandemia, conforme revelou o UOL.

Entenda

Empresária citou Rui Costa em delação. Cristiana Prestes Taddeo afirmou que a Polícia Civil da Bahia teria blindado o então governador do estado nos depoimentos que ela prestou sobre as fraudes no contrato de R$ 48 milhões para a compra de respiradores durante a pandemia.

Num dos anexos da delação — a que o UOL teve acesso —, Taddeo afirma que os delegados que estavam à frente da investigação baiana recusaram-se a transcrever as citações ao nome de Costa nos termos de depoimento. A dona da empresa Hempcare, que recebeu os recursos e não entregou os respiradores, diz ter citado o petista "três ou quatro vezes".

Cristina depôs à Polícia Civil da Bahia após ser presa temporariamente em junho de 2020. Ela foi libertada após cinco dias.