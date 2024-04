Janja diz que Elon Musk ataca soberania do Brasil: 'Ação que visa ao lucro'

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, criticou o bilionário Elon Musk e o acusou de "atacar a soberania" do Brasil. Recentemente, o dono do X (antigo Twitter) atacou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e ameaçou fechar o escritório da empresa no Brasil.

O que aconteceu

Para Janja, ataques são 'ação coordenada contra a democracia'. A primeira-dama disse não estar surpresa com a postura de Musk, a quem acusou de personificar em Moraes os ataques à soberania do Brasil. A liberação de perfis que haviam sido bloqueados por decisões judiciais é um "desrespeito" à Justiça brasileira, segundo Janja.

Primeira-dama citou Moraes e disse que redes 'não são terra sem lei'. Janja argumentou que as contas bloqueadas são utilizadas para disseminar "fake news, ódio e misoginia" e sustentar a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. "As plataformas, além de obedecerem às decisões judiciais de cada país, devem ser responsabilizadas pelos crimes cometidos dentro dela", defendeu.