Lula critica Musk após ataques ao STF: 'Nunca produziu um pé de capim'

Entenda o caso

Musk está no centro de um embate com o Judiciário brasileiro. Na madrugada de terça (9), o empresário norte-americano chamou o ministro Moraes de ditador por conta do bloqueio de perfis bolsonaristas no X, o acusou de interferir nas eleições e de manter o presidente Lula na "coleira".

Após os ataques, Moraes determinou a abertura de um inquérito contra Musk. O documento, obtido pelo UOL, exige investigação por obstrução de Justiça, organização criminosa e incitação ao crime. O ministro também exigiu a inclusão de Musk como investigado no inquérito das milícias digitais.

O empresário ameaçou fechar o escritório da empresa no Brasil. Segundo ele, os pedidos do Judiciário "violam a lei brasileira".