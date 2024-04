Josias: Depoimento de jornalista dos EUA sujeita Senado ao ridículo

Josias destacou que as acusações feitas por Shellenberger foram usadas por bolsonaristas como combustível para intensificar as críticas a Moraes, mesmo sem checar a veracidade das informações divulgadas pelo jornalista.

Ele diz, basicamente, que Moraes ameaçou processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil. Isso é mentira, simples assim. Quem travou um embate com esse advogado foi o Ministério Público de São Paulo. Pode-se dizer muita coisa de Moraes, mas nesse caso a informação é mentirosa.

Ele jogou gasolina no bolsonarismo, que cavalga essa história do 'Twitter Files'. O próprio Eduardo Bolsonaro menciona isso à farta nas redes sociais como se estivesse lidando com algo palpável, concreto. E não é; é vento, baseado em mentira. O Senado corre o risco de fazer papel de ridículo e já o está fazendo. Josias de Souza, colunista do UOL

O que aconteceu

Jornalista americano que divulgou Twitter Files Brazil foi convidado a comissão do Senado. O convite partiu do senador bolsonarista Magno Malta (PL-ES). Michael Shellenberger participa hoje de audiência na Comissão de Comunicação e Direito Digital no Senado.

Shellenberger divulgou um documento chamado "Twitter Files Brazil". Nele, estão reunidas trocas de mensagens de funcionários do X no Brasil que apontariam uma suposta interferência de Moraes na empresa. As acusações serviram como pano de fundo no embate entre o empresário Elon Musk e o ministro do STF.