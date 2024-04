SP: Partido de Bolsonaro quer aumentar número de vereadores de 6 para 10

Eleger mais prefeitos e vereadores é uma das metas do bolsonarismo em 2024. Entre apoiadores mais próximos ao ex-presidente, as eleições de 2020 deixaram a impressão de uma performance abaixo do que era possível. Na cidade de São Paulo, por exemplo, Sonaira é a única vereadora identificada com o movimento hoje.

Foram o Eduardo Bolsonaro [deputado federal pelo PL] e o Gil Diniz [deputado estadual pelo PL] que, em 2020, me convidaram para minha primeira eleição como vereadora da cidade. Eduardo nunca me viu diminuída ou incapaz de nada. Sempre me abriu as oportunidades que me trouxeram até aqui.

Sonaira Fernandes, vereadora em São Paulo (SP), na filiação ao PL

Bolsonarismo quase teve candidato próprio à Prefeitura de São Paulo, mas ex-presidente impediu. Em janeiro, o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL) desistiu da disputa a pedido de Bolsonaro. Presidente do PL, Valdemar Costa Neto costurou o apoio do partido ao hoje prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Bolsonaro deve participar de agendas na campanha deste ano. Possíveis restrições que venham a ser impostas pela Justiça para a participação do ex-presidente preocupam, mas bolsonaristas não acreditam que uma prisão aconteça até as eleições. Decisões recentes tornaram o ex-presidente inelegível e réu em vários casos.

O que dizem os envolvidos?