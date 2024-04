MP-PB diz que ex de Aguinaldo Ribeiro não apresentou provas sobre agressões

A manifestação também questiona o pedido de apreensão do passaporte de Aguinaldo. "Se a mulher vítima de violência de gênero pede proibição de contato com ela, entre outras medidas, não teria sentido que se opusesse a que o pretenso agente viajasse ao exterior, dado que, naturalmente, quer distância dele".

Aguinaldo Ribeiro nega agressões. Em nota enviada ao UOL na quinta-feira (11), o deputado se disse "estarrecido" com as acusações. Diz que a petição traz "fatos inverídicos, fantasiosos e não comprovados" e afirma que o vazamento de informações do processo, que está sob segredo de Justiça, é criminoso. "Repudio veementemente as acusações de agressão, seja de qualquer natureza", completou o deputado.

O UOL também entrou em contato com a defesa da ex-mulher sobre a manifestação do MP-PB. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Acusações

A ex-companheira do deputado diz que foi trancada no quarto pelo deputado. No pedido feito à Justiça da Paraíba, ela afirmou que também era agredida moralmente pelo parlamentar com gritos, palavrões e injúrias.

Segundo a ex-mulher, Aguinaldo também a ameaçou se fugisse de casa. Ela relata que também recebia as ameaças se falasse do divórcio dos dois. Eles eram casados desde 1999 e se separaram em janeiro deste ano.