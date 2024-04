X diz estar 'dedicado' a não fechar escritório e manter operação no Brasil

Moraes também exigiu a inclusão de Musk como investigado no inquérito das milícias digitais. Ele argumenta que a inclusão seria por, em tese, "dolosa instrumentalização criminosa da provedora de rede social X, em conexão com os fatos investigados" em outros inquéritos na Suprema Corte, incluindo o inquérito das milícias digitais. Esse processo que apura a existência de ações antidemocráticas com grande quantidade de informações falsas nas redes sociais, e seu financiamento.

Em resposta, o X no Brasil disse que não tem poder de controlar a rede social. A plataforma se manifestou ao STF para dizer que não é a responsável pelo cumprimento de medidas judiciais e outras decisões operacionais. Moraes rebateu dizendo que a resposta beira e "ma-fé".

Veja a íntegra da nota do X

O X está dedicado a preservar nosso escritório e operações no Brasil, pois entendemos a importância de manter nossa presença na região. Estamos trabalhando ativamente para garantir que o X permaneça acessível no Brasil, permitindo que as pessoas expressem livremente seus pensamentos e opiniões. Acreditamos que o acesso ao X é vital para que o povo do Brasil se envolva em um diálogo aberto e permaneça conectado com informações em nível global. Nosso compromisso com a proteção da liberdade de expressão no Brasil e em todas as partes do mundo é inabalável, e continuaremos a tomar as medidas necessárias para defender esse direito fundamental.