OAB defende manutenção do veto feito por Lula ao 'PL da Saidinha'

Entidade explicou que extinção do direito de saída temporária para convívio familiar e para outras atividades de retorno ao convívio social é inconstitucional. A OAB diz ainda que, com a aprovação da extinção de duas das três causas das saídas temporárias, praticamente passa a inexistir diferença material entre o regime fechado e o regime semiaberto de cumprimento de pena privativa de liberdade.

O órgão defendeu o papel da ressocialização e ressaltou a importância do retorno gradual ao convívio em sociedade. "O regime semiaberto, como regime intermediário, é o momento adequado, portanto, para que o apenado experimente momentos curtos de contato social, fora do ambiente penitenciário, como meio de verificar sua capacidade de ingresso no regime aberto, portanto, é aí que se dá o início do retorno gradual ao convívio em sociedade. É nessa oportunidade que o apenado pode ter concedida a saída temporária", diz outro trecho da nota técnica.

Dados mostram que saídas temporárias não implicam em um quadro generalizado de risco social, disse a OAB. "Os casos de cometimento de crimes são isolados, de forma que a exceção não deve se tornar a regra para justificar a proibição de um instituto que representa importante função de reinserção social do preso ao garantir, de forma gradual, a sua reinserção social".

Ao mesmo tempo, potencializam a própria segurança pública ao passo em que preparam o retorno gradual do custodiado para o convívio social, possibilitando avaliar o seu comportamento a fim de averiguar se pode ou não seguir para o regime menos gravoso ou mesmo ser submetido à regressão do regime. Ocorre que a ressocialização no meio familiar e em outras atividades de convívio social são de extrema importância para a reintegração social do apenado, pois o convívio com a família e com a sociedade tem como função primordial auxiliar o processo de reinserção social.

Nota técnica da OAB

Desse modo, é inegável a inconstitucionalidade da extinção do direito de saída temporária para convívio familiar e para outras atividades de retorno ao convívio social, até mesmo porque eliminar ou mitigar tal benefício, gerará um problema ainda maior para a segurança pública, uma vez que a reintrodução gradativa da população prisional, além de estimular o bom comportamento, é uma forma de preparar o recluso para o momento de retorno à sociedade.

Projeto foi aprovado pelo Congresso

O projeto sobre o fim da saída temporária de presos foi aprovado no Congresso no fim de março, em votação simbólica. Ou seja, sem o registro nominal dos votos. Governistas admitiram a derrota logo cedo na sessão que sacramentou a aprovação na Câmara, mesmo sendo contra a proposta.