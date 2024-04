Salles e Zucco são denunciados pelo MPF por intimidarem indígenas na Bahia

A ação pede à Justiça a condenação dos deputados ao pagamento de indenização não inferior a 10% de seus patrimônios. O valor deve ser destinado ao povo Pataxó.

Foi solicitada também a condenação ao pagamento dos custos do processo. O MPF também pede a intimação do Ministério dos Povos Indígenas e da Funai, para que informem se possuem interesse em participar da causa.

O MPF também aponta "relação indissociável" entre o "Movimento Invasão Zero" e a "Frente Parlamentar Mista Invasão Zero", lideradas pelos deputados. O primeiro grupo aparece, por exemplo, no conflito que terminou com a morte de uma mulher pataxó em Potiraguá, no sul da Bahia, em janeiro deste ano.

O UOL tenta contato com Ricardo Salles e Luciano Zucco sobre a denúncia do MPF. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Relembre o caso