Advogado: Professor preso pensou que polícia ia esclarecer furto de celular

O psicológico dele não está bem, tanto dele quanto da família, todos estão bem abalados [...] Agora, é só aguardar os trâmites de liberação dele.

Reconhecimento foi feito por foto

Clayton Ferreira dos Santos foi preso temporariamente. A vítima do crime, uma mulher de 73 anos, teve R$ 11 mil roubados e reconheceu o professor, que é negro, por uma foto.

Professor lecionava no momento do crime, diz defesa. O sequestro aconteceu por volta das 9h do dia 31 de outubro de 2023, segundo boletim de ocorrência. De acordo com a defesa de Ferreira, nesse momento, ele estava dando aula em uma escola na capital paulista.

Escola emitiu declaração informando que o professor estava lecionando. O documento emitido pela Escola Deputado Rubens do Amaral, no Jardim Saúde, zona sul da capital, é assinado pelo diretor da unidade.