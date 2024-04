Fortalecido por falas de Musk, ato de Bolsonaro desafia feriadão no Rio

"Por que vocês estão pedindo tanta censura no Brasil?", Musk tuitou no dia 6. Ele respondia a outro tuíte, de Alexandre de Moraes, ministro do STF, que, por isso, incluiu Musk entre os investigados do inquérito das milícias digitais. A situação disparou uma onda de críticas de conservadores do mundo todo ao juiz.

Musk chamou de "censura" o cancelamento de contas do X por ordem do STF. Até aquele momento, a lista de perfis que haviam sido bloqueados ainda não havia sido divulgada — o que aconteceu na última quarta (17), por meio de um relatório do Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados dos EUA.

Reunir público durante feriadão será desafio. Tradicionalmente, muitos cariocas deixam o Rio em ocasiões desse tipo e, como o feriado em questão é celebrado apenas em nível estadual, a eventual compensação com a presença de turistas de outros estados do país na cidade não é algo esperado.

Evento é demonstração de força

O ato ocorre em momento com clima oposto ao de fevereiro. À época, uma manifestação na Avenida Paulista ocorreu logo após Bolsonaro depôr na investigação de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Agora, o apoio de Elon Musk e outros atores internacionais a Bolsonaro na cruzada contra o STF inverte esse cenário.