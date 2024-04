Ministro diz que sede do União Brasil foi alvo de tiros no Pará

O UOL entrou em contato com as assessorias do União Brasil, no Pará, e aguarda o retorno. Já a Polícia Federal informou que está ciente do ocorrido e que já iniciou diligências para apuração do caso.

Na semana passada, Sabino esteve no Pará, onde celebrou o Dia dos Povos Indígenas. O ministro deu o pontapé para o Festribal de Juruti, uma das maiores manifestações culturais da Amazônia, no oeste do estado.

O União Brasil segue firme nas suas convicções de defesa do Estado Democrático de Direito, do Desenvolvimento Econômico e Social do País e do Bem-Estar dos paraenses e de todos os brasileiros.

Trecho do comunicado do União Brasil

Leia o comunicado na íntegra

O Diretório Estadual do União Brasil, em Belém do Pará, foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (22). A sede do Partido, localizada à Rua Ferreira Cantão, no Bairro Campina, amanheceu com marcas de tiros nas janelas.

A Polícia Federal já foi acionada para dar inícios às investigações sobre a autoria e motivação deste ato que atenta não apenas contra a segurança dos cidadãos, mas contra a Democracia.