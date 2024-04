Incêndio na casa de Rueda foi provocado, diz perícia; político acusa Bivar

A Secretaria de Defesa Social ressaltou que a perícia é apenas uma das etapas do inquérito. "A investigação segue em andamento sendo realizadas tomadas de depoimentos e outras ações para o completo esclarecimento da autoria e do modus operandi", diz o órgão.

Relembre o caso

Duas casas de praia ligadas a Antônio de Rueda pegaram fogo na noite de 11 de março. Os imóveis ficam localizados na Praia de Toquinho, em Pernambuco.

Rueda estava em Miami, nos Estados Unidos. Uma das propriedades pertence ao próprio Rueda. A outra casa incendiada é da irmã dele, Maria Emília Rueda, que é tesoureira do União Brasil.

O presidente do União Brasil associou o incêndio ao deputado federal Luciano Bivar (PE), que perdeu o comando da sigla para ele.

Nesta sexta, a PGR (Procuradoria-Geral da República) entrou com pedido para investigar Bivar por supostas ameaças a Rueda. O deputado nega que tenha ameaçado o atual presidente do União Brasil, mas já disse que afirmou a Rueda que "acabaria com a raça política dele".