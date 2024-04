Advogado do PT: É perigoso que precedente de Moro passe sem qualquer sanção

O advogado do PT, Luiz Eduardo Peccinin, afirmou no UOL News da manhã desta terça-feira (23) que é perigoso que o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) deixe de ser punido após abrir precedente de abuso de poder econômico em sua campanha.

PT e o PL entraram nesta segunda-feira (22) com recursos contra a decisão no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná que rejeitou a cassação do senador. Os apelos devem ser encaminhados ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).