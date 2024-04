Delgatti publicou decisão falsa para soltar líder do CV em invasão ao CNJ

A denúncia apresentada ontem pela PGR contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti mostra que os dois publicaram um documento falso no sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para soltar um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho.

O que aconteceu

PGR diz que, sob comando de Zambelli, Delgatti entrou no sistema do CNJ e publicou um alvará falso em favor de Sandro Silva Rebelo. Conhecido como Sandro Louco, ele é apontado como um dos chefes do CV, e responde por homicídio, formação de quadrilha, latrocínio e sequestros e roubo. Somadas, as penas passam de 200 anos de prisão.

Sandro continua preso, mas o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ponderou que, como o documento estava público, "poderia ter alcançado o efeito da soltura de sentenciado a duas centenas de anos de reclusão".