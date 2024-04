Missão oficial sem custo ao Congresso, diz deputado sobre comitiva aos EUA

O deputado, que faz parte do grupo que irá aos EUA, reiterou a necessidade de reforçar as estruturas democráticas para conter o avanço da extrema-direita pelo mundo.

É uma troca de informações entre parlamentares que, tanto lá como aqui, enfrentaram e investigaram uma tentativa de golpe contra a democracia. Falaremos das experiências das duas investigações, de estratégias de enfrentamento ao significado violento e antidemocrático do que é a extrema direita nos EUA, no Brasil e no mundo.

Só se formos muito ingênuos diante do que é a extrema-direita globalmente para acharmos que não há necessidade de intercâmbio entre Brasi e EUA entre setores democráticos. O jogo é pesadíssimo. Não é uma reunião online que resolverá a fragilidade do Estado Democrático de Direito no Ocidente. Precisamos de um amplo campo democrático para fazer uma blindagem à democracia. Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ)

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.