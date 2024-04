Depois do STF, Musk ataca Austrália e é chamado de 'bilionário arrogante'

Musk, porém, já vinha alertando que iria desrespeitar qualquer decisão. Ele havia recebido da comissária de Segurança Eletrônica, Julie Inman Grant, uma notificação para remover os videos. Mas apenas respondeu que ela seria "a comissária da censura da Austrália".

Desde 2021, os australianos vêm ampliando a ofensiva contra as plataformas digitais, responsabilizando as empresas pelo conteúdo difundido. A percepção é que a tensão foi ampliada depois que as cenas do ataque foram amplamente divulgadas pelas redes.

'Bilionário arrogante'

A crise entre as autoridades e Musk se aprofundou na terça (23). O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, desafiou o empresário, garantiu que seu governo estava preparado para enfrentar Musk e saiu em defesa da decisão da Justiça.

Ele é bilionário arrogante que pensa estar acima da lei, mas também acima da decência comum , afirmou o chefe de governo.

Albanese também defendeu a comissária de Segurança Eletrônica, alegando que a chefe do órgão está apenas "cumprindo seu trabalho para proteger os interesses dos australianos".