CCJ do Senado adia outra vez votação sobre a volta do DPVAT

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado adiou mais uma vez a votação do projeto de lei que recria o seguro para vítimas de acidente de trânsito, o DPVAT (Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi anunciada hoje (30) pelo presidente do colegiado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O que aconteceu

Alcolumbre concedeu vistas (mais tempo para análise) aos senadores da oposição sobre o parecer do líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), relator do texto.

Com ao adiamento, o projeto será votado na próxima terça (7), antes da sessão do Congresso, marcada para quinta (9). O texto já passou pela Câmara, e se for aprovado sem alterações pelo Senado, irá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).