Justiça de SP bloqueia contas de José Dirceu, mas só acha R$ 196

A Justiça paulista determinou o bloqueio das contas bancárias do ex-deputado José Dirceu, que foi o ministro mais poderoso do primeiro mandato do presidente Lula (2003-2006) até ser derrubado pelo escândalo do mensalão.

A decisão foi tomada pela juíza Renata Martins de Carvalho em razão de uma dívida de R$ 2.438,04 do ex-ministro com o escritório de advocacia Fidalgo Advogados, que representa a revista Veja.

Nas contas de Dirceu, no entanto, foram encontrados apenas R$ 196,01.