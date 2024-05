Maierovitch: É quase impossível Lula ser inelegível por pedir voto a Boulos

Maierovitch ressaltou que os opoitores tentarão capitalizar em cima do episódio, mas que a punição a Lula deve mesmo ser o pagamento de uma multa.

Lula evidentemente sabia o que estava fazendo, pedindo votos para quem ainda não é candidato; é um pré-candidato. A lei proíbe. Não se trata de liberdade de expressão ou um elogio; era um pedido claro.

Além da Lei das Eleições, existe outra legislação que se aplica ao caso: a Lei da Inelegibilidade, que fala em sua base da igualdade entre os concorrentes. Não se pode 'queimar a saída', porque se quebra o princípio da igualdade e se antecipa uma campanha eleitoral, como fez Lula.

Essa lei pune não só quem queima o tiro, mas também aquele que 'abusa do exercício da função, quer na administração direta ou indireta'. O abuso do Lula é flagrante. Os bolsonaristas certamente acionarão uma ação de investigação judicial eleitoral. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.