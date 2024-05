Morre Saudade Braga, mãe de Glauber Braga e ex-prefeita de Nova Friburgo

Saudade Braga foi prefeita de Nova Friburgo por dois mandatos. Ela ficou no cargo entre 2000 e 2008. Política e médica, a ex-prefeita se formou pela UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), em 1972.

Prefeito de Nova Friburgo decretou luto de três dias. "Ela dedicou uma parte significativa de sua vida à política e, incontestavelmente, faz parte da história do município de Nova Friburgo, deixando um extenso legado de contribuições", escreveu Johnny Maicon nas redes sociais.