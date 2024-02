Deputado do PL pede que Lula seja considerado 'persona non grata' em SP

Parlamentar relembra que Israel já classificou Lula como persona non grata. O termo em latim significa que a pessoa é indesejada e se refere à prática de um Estado proibir um diplomata (no caso de Lula, um chefe de Estado) de entrar no país em viagem oficial. O chanceler Israel Katz enviou a mensagem de que Lula não é bem-vindo no país até que retire o que disse.

Deputado também pede que Alesp manifeste moção de repúdio ao presidente pela comparação. Ele argumenta que a fala de Lula é grave e "desrespeitou todo o povo judeu e a sua história". Os pedidos do parlamentar foram divulgados no Diário Oficial do estado nesta sexta-feira.

A reportagem tenta contato com a Secom (Secretaria de Comunicação Social) para saber se o presidente Lula deseja se manifestar sobre a solicitação do parlamentar. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Fala sobre Holocausto

Lula deu declaração sobre Israel após comentar outra fala anunciando doações para a agência de refugiados palestinos da ONU. A primeira declaração, sobre as doações, também gerou polêmica e fez com que o partido Novo abrisse uma queixa-crime contra o presidente na PGR (Procuradoria-Geral da República). As falas do atual chefe do Executivo ocorreram na Etiópia no último domingo (18).