Quaest: 43% dos deputados desaprovam relação do governo Lula com Congresso

Desencontro é observado em votações na Casa. Catorze partidos integram a base do governo, mas nem todos os deputados votam de acordo com a orientação do Executivo. Levantamento do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) no ano passado mostrou que o União Brasil, por exemplo, rejeita mais propostas do governo que outras siglas declaradamente oposicionistas.

Novas votações devem colocar capacidade de interlocução do governo à prova. Estão previstas para em breve as votações dos vetos presidenciais e dos projetos de lei que vão regulamentar a reforma tributária.

Lula cobrou publicamente mais articulação de seus ministros. Em evento no mês passado, ele pediu que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), seja mais ágil, e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, troque os livros por conversas com parlamentares.

Seu partido é de governo ou de oposição?

Governo: 49%

49% Oposição: 28%

28% Independente: 21%

21% Não sabe ou não respondeu: 2%

O sr. ou a sra. se considera de governo ou de oposição?