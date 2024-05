Condenado pelo 8/1 que fugia do Brasil é preso após ultrapassagem proibida

Naviraí fica perto da fronteira com o Paraguai, mas o eletricista tentava chegar à Argentina, segundo informado à PRF pela mãe dele. O país recebeu vários militantes bolsonaristas condenados e em fuga, como mostrou o UOL.

Corrêa já passou por audiência de custódia. Ele seguia preso na Penitenciária de Naviraí até a noite de ontem.

Transferência para o Mato Grosso. O juiz auxiliar do gabinete do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, Rafael Henrique Tamai, informou à defesa de Corrêa que os advogados devem pedir a transferência do réu para o seu estado.

A advogada do eletricista disse que ele segue em uma penitenciária próxima a Naviraí. Tanieli Telles afirmou que vai pedir sua transferência para Cuiabá, que fica a 10 km de Várzea Grande.

Ministro havia mandado prender réu

Corrêa foi uma das mais de mil pessoas presas nos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Porém, ganhou liberdade condicional enquanto respondia ao processo, usando tornozeleira eletrônica.