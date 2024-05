Raquel Landim: Afiadíssimo, Haddad soltou lado político e lembrou Dino

Haddad está em um momento delicado, costurando coisas e em embate forte com [o ministro-chefe da Casa Civil] Rui Costa em vários temas. Mas o ministro estava afiadíssimo e partiu para o enfrentamento. Era o palco correto para fazer isso. Muitas vezes essas conversas para as quais os ministros são chamados ao Congresso se transformam nisso. Se ele não se defender, vai ser só atacado. Raquel Landim, colunista do UOL

Raquel destacou que, apesar das dificuldades com o cenário econômico, Haddad segue um caminho equilibrado para lidar tanto com o mercado financeiro como com o governo.

Desde que assumiu a Fazenda, Haddad tem tido um perfil muito cordato, ponderado, fazendo toda a interlocução do governo Lula com a Faria Lima. Adotou uma postura de austeridade fiscal que surpreendeu os mercados. Ele encontrou um meio-termo para fazer tudo o que era possível para deixar a economia continuar andando. Raquel Landim, colunista do UOL

Sakamoto: Eduardo adota manual do bullying bolsonarista contra Moraes

A resposta do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a uma declaração do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes é um exemplo de aplicação da tática bolsonarista de bullying a autoridades, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto.