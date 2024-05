Policial civil buscou nome do pai de Marielle no sistema interno, diz PF

Oficial da Polícia Civil é suspeito de ligação com milicianos. Na época em que foi ouvido, Ferreira estava lotado na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, em Pedra de Guaratiba, no Rio. Segundo a PF, o bairro fica em uma região que a DHC apontou como local de disputa fundiária pela milícia. O relatório final da CPI das Milícias na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), entregue em 2008, apontou indícios de que milicianos pagavam propina a policiais da delegacia onde Ferreira trabalhava.

Investigações não andaram, e o inspetor Ferreira não foi indiciado em 2018. Segundo a PF, a DHC não deu continuidade ao inquérito após o depoimento de Ferreira.

Projeto que discutiu zoneamento em Pedra de Guaratiba teve forte oposição de Marielle. O texto regularizava justamente terrenos em áreas de milícia na zona oeste. A proposta acabou sendo aprovada na Câmara Municipal do Rio, em 2017, com um voto além do mínimo necessário.

Atuação da vereadora contra interesses de milicianos foi o estopim para o assassinato. A tese central da acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República) elenca a ação de Marielle contra milicianos como sendo o que motivou o planejamento do crime por Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ, o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) e demais envolvidos. Os irmãos Brazão estão presos desde março, mas a defesa deles nega o envolvimento no crime.

Outro lado: o UOL procurou a Polícia Civil do Rio e tenta contato com o inspetor Ferreira para comentar as afirmações da PF.