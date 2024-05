Filha de Olavo de Carvalho: Meu interesse é o patrimônio no Brasil

Ele comprou as casas lá [nos EUA] com dinheiro que ele ganhou no Brasil. É tudo questionável juridicamente, mas há o patrimônio aqui: direitos autorais de livros, filmes, canecas, livros de quadrinhos, cursos, fotografias...

Há dois anos, cada casa [dos EUA] valia em torno de US$ 100 mil a US$ 150 mil. São residências simples, em bairros pobres. Ele fazia isso para não chamar a atenção e ficar visível. No Brasil, o imposto de renda dele de 2017 declarava, salvo engano, quase R$ 300 mil por ano de direitos autorais. De lá para cá, houve muito mais projetos dele. Heloísa de Carvalho Martin, filha de Olavo de Carvalho

Heloísa considerou "uma piada" sua exclusão do testamento de Olavo, mas que já esperava por isso por conta do rompimento com o pai, em 2017. Ela voltou a frisar que usaria o valor da herança para pagar uma dívida do escritor com Caetano Veloso —Olavo foi condenado a pagar cerca de R$ 3 milhões ao cantor por acusá-lo de pedofilia no relacionamento com Paula Lavigne.

É piada. Já esperava essa notícia porque desde meu rompimento com ele provavelmente [Olavo] já havia planejado isso. Não foi nenhuma surpresa e estou tranquila. Não preciso do dinheiro dele para nada. Excluir-me foi mais ou menos uma estratégia de fraudar os credores.

Se me deixassem no testamento, com certeza repassaria minha parte ao Caetano Veloso para pagar essa dívida. A dívida não é minha; é do Olavo, assim como o patrimônio de herança. Eu faria questão disso. Acho mais do que justo e honesto o Caetano receber o que é de direito dele . Heloísa de Carvalho Martin, filha de Olavo de Carvalho

Tales: Bolsonaro perseguiu Moraes e STF e não pode reclamar