Tales: Marçal pode agir como padre Kelmon e poupar Nunes de bater em Boulos

No UOL News, colunista do UOL Carla Araújo comentou o desempenho do pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB-SP), em terceiro lugar com menos de uma semana de pré-campanha lançada, dizendo ser surpreendente e afirma que as campanhas devem se reposicionar.

Supostamente é aquela coisa 'ah, é uma boa notícia para o Boulos'. Mas calma, você tem uma liderança à esquerda mas esse embolado no meio e à direita, com essa figura do Marçal, mas agora as campanhas pararem e entenderem um pouco que caminho vai a eleição de São Paulo. É um nome que surge para fazer todo mundo ali das pré-campanhas pararem e reavaliarem suas estratégias. Carla Araújo, colunista do UOL e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Porque essa liderança isolada do Boulos pode parecer uma boa notícia, para a campanha do psolista e do PT que está com ele, mas ainda é cedo. Mas esse nome surpreendendo aí e aparecendo com um alto índice de intenção de votos, com certeza vai levar todas as campanhas a fazerem um reposicionamento e avaliar qual o melhor caminho nessa campanha. Achei uma surpresa esse surgimento do Marçal nessa pesquisa. Carla Araújo, colunista do UOL e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Para Carla Araújo, realmente a grande surpresa é o candidato do PRTB que entrou na disputa há pouco tempo e já chega em terceiro lugar nas intenções.

A grande surpresa é o Marçal que entra na disputa. Nas [pesquisas] anteriores ainda não tinha o nome do Marçal, que pode mexer principalmente com o Ricardo Nunes, que tem um espaço que estava tentando construir já para antagonizar com o Boulos, mas pode dividir alguns votos. E também empatar tecnicamente com a Tabata, é uma pesquisa que mexe com todos esses fatores. Carla Araújo, colunista do UOL e chefe da sucursal do UOL em Brasília

