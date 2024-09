Toffoli tem alta de hospital em Brasília após ser internado com pneumonia

Brasília sofreu com incêndios nesta semana. Em meio a uma seca histórica, a capital federal passou esta semana sob a fumaça e a fuligem do incêndio que atinge o Parque Nacional de Brasília e que começou no domingo (15). Em algumas regiões da cidade, o céu ficou escuro e com muita fuligem, o que levou o governo do Distrito Federal a suspender aulas em 25 escolas. O incêndio no Parque Nacional foi controlado somente na noite de quarta e, desde então, o ar da capital vem melhorando.