Ataque ao Líbano é sequência do genocídio em curso em Gaza, diz professor

O ataque de Israel ao Líbano dá continuidade a um genocídio que já está em curso na Faixa de Gaza, afirmou o professor de Relações Internacionais da PUC/SP Reginaldo Nasser ao UOL News desta segunda (23).

As forças israelenses lançaram grande ataque contra o grupo islâmico Hezbollah, aliado do Hamas. O Ministério da Saúde do Líbano informou que centenas de pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas nos bombardeios. Nasser destaca que a população civil tem sido atingida, apesar de Israel argumentar que os ataques têm como alvo o Hezbollah.