Tales: Para time de Lula, mau humor constante da Faria Lima afeta aprovação

A queda na avaliação positiva e na aprovação revela que o governo Lula não foi capaz de dissolver o clima de polarização que ainda toma conta do país, afirmou o colunista Josias de Souza.

É preciso realçar que essa pesquisa mostra que Lula talvez não seja um cabo eleitoral tão poderoso quanto imaginou. Isso explica talvez a sua ausência. Ele fez uma participação na campanha do Boulos muito menor do que se esperava dele em São Paulo e do que ele próprio havia prometido, após dizer que transformaria São Paulo numa disputa dele contra a 'figura', como ele se refere ao Bolsonaro.

Essa pesquisa é muito ruim para o presidente, em um momento no qual o governo vive uma conjuntura benfazeja na área econômica, sobretudo. As informações na área econômica são positivas. A despeito disso, há praticamente um empate entre a avaliação positiva, de 32%, e a avaliação negativa, de 31%. Isto é um desastre do ponto de vista político para o presidente.

Fora isso, esse percentual de eleitores brasileiros que avaliam positivamente a atuação do presidente oscilou para baixo. Caiu 3 pontos e está ali em 51%, e a desaprovação foi para 45%. Isso mostra o grande fracasso do Lula em desarmar essa atmosfera raivosa que se formou com a ultrapolarização estimulada pelo Bolsonaro e, em certa medida, pelo próprio Lula. Josias de Souza, colunista do UOL

