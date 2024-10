Governo se mobiliza para comprar novo avião para Lula após falha no México

O governo brasileiro está se mobilizando para adquirir um novo avião presidencial após a pane no voo de retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do México.

Conforme apurou a coluna, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, interrompeu as férias nos Estados Unidos e está retornando ao Brasil para acompanhar a apuração das causas da falha e dar início aos estudos para a compra de uma nova aeronave.

Ele vai se reunir com o comandante da FAB (Força Aérea Brasileira), tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno. Múcio também vai acompanhar a repatriação dos brasileiros do Líbano.