Toffoli manda arquivar ação de improbidade que tinha Alckmin como réu

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli determinou o arquivamento de uma ação que tinha o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) como réu por suposto recebimento de propina da construtora Odebrecht, atualmente chamada de Novonor.

O que aconteceu

Alckmin era um dos alvos de uma ação do Ministério Público do Estado de São Paulo por improbidade administrativa. Ele era acusado de receber R$ 8,3 milhões em doações eleitorais não declaradas da Odebrecht nas eleições de 2014, em que concorria à reeleição ao governo paulista.

A ação que tramitava na Justiça de São Paulo era baseada em planilhas da Odebrecht em que constariam as doações à campanha de Alckmin. Em 2023, o então ministro do STF Ricardo Lewandowski anulou as provas produzidas na delação premiada da Odebrecht, por considerar que o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR), hoje senador, não tinha competência para julgar o caso. Com a aposentadoria de Lewandowski, Toffoli assumiu a relatoria da ação.