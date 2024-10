Após reunião com STF, relator do Orçamento apresenta projeto sobre emendas

Parlamentares têm pressa em retomada de pagamento. Dino suspendeu os pagamentos até que o Congresso dê transparência, rastreabilidade e eficiência aos recursos durante o período de campanha eleitoral, quando os recursos não poderiam ser pagos. Após o segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo (27), a execução das emendas poderia ser retomada na próxima semana, caso o impasse tivesse sido resolvido.

Aprovação do projeto não garante o pagamento dos recursos. Após a votação no Congresso, Dino ainda vai avaliar se a proposta atende as exigências feitas por ele e submeter o texto ao plenário do Supremo, antes de autorizar a execução dos valores.

O que diz o texto de Angelo Coronel

Emendas "Pix" com regras mais rígidas. As transferências especiais vão priorizar a conclusão de obras inacabadas. No momento da indicação, o parlamentar deve informar o objeto e o valor repassado ao indicar o beneficiário.

Municípios devem informar dados bancários. Quem receberá os valores precisa informar, para cada indicação, a agência e a conta corrente onde serão depositados os recursos. As transferências especiais para locais em situação de calamidade pública e emergência terão prioridade.

Ministérios têm 30 dias para comunicar o pagamento dos recursos ao Legislativo municipal e à Corte de Contas. A pasta responsável pela execução da emenda precisa informar à Câmara de Vereadores e ao Tribunal de Contas da União que cidade recebeu valores de transferências especiais.