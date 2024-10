Ministro do STJ manda investigação sobre venda de sentenças ao STF

Zanin, do STF, é o relator do inquérito que apura um esquema de venda de sentenças de quatro gabinetes do STJ. Inicialmente, a apuração mirava apenas servidores da corte. Depois, foram encontrados indícios de participação de autoridades com direito a foro especial no STF. Segundo a Constituição Federal, ministros do STJ são investigados e julgados pelo STF.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Ultima Ratio na quinta-feira (24). Os investigados são desembargadores suspeitos de vender sentenças em Mato Grosso do Sul. Eles podem responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas.

Cinco desembargadores foram afastados de suas funções pelo STJ, que autorizou a operação. Os magistrados serão monitorados por tornozeleira eletrônica, ficam proibidos de acessar as dependências do órgão público e de se comunicar com outros investigados.

Quem foi afastado por determinação do STJ: o ministro Falcão determinou o afastamento, por 180 dias, de Sérgio Fernandes Martins, presidente do Tribunal de Justiça de MS, e dos também desembargadores Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Sideni Soncini Pimentel e Marcos José de Brito Rodrigues. Também foram afastados de suas funções o conselheiro do TCE-MT Osmar Domingues Jeronymo e o servidor do TJ-MT Danillo Moya Jeronymo, sobrinho do conselheiro Osmar.

A PF apreendeu R$ 2,7 milhões em dinheiro vivo na casa do desembargador aposentado Júlio Roberto Siqueira Cardoso. Montante estava em cédulas de R$ 50, R$ 100, R$ 200 e até em dólares.

Júlio Roberto se aposentou do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em junho de 2024. Ele foi juiz do estado por 40 anos — desde 1994 atuava como desembargador do TJMS, em Campo Grande. Antes, ele atuou como juiz nas cidades de Dourados, Aparecida do Taboado e Paranaíba.