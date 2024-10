Anistia do 8/1 não tem possibilidade jurídica ou política, diz Randolfe

Deve ser um desejo incontido do Valdemar Costa Neto [presidente do PL] de voltar às boas com Lula. Valdemar já foi parceiro dele em aventuras políticas no passado. O vice do Lula nos seus primeiros mandatos foi José Alencar, que foi filiado ao PL e saiu em 2005, quando se descobriu que o partido havia se lambuzado naquele escândalo do mensalão.

Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: PL precisa de alta punição em falsa filiação de Lula

O PL tem grande parcela de responsabilidade no caso da falsa filiação do presidente Lula (PT) ao partido e precisa ser punido com rigor pelo TSE, afirmou o colunista Tales Faria.

É um absurdo que não haja uma grande punição. Se o TSE dá ao partido a possibilidade de decidir sobre a filiação de alguém, ele precisa ser altamente responsabilizado sobre isso. Até porque há essa possibilidade de, em fazendo uma filiação, ser desfeita aquela que uma pessoa tiver com outro partido.

Primeiro: tem que haver uma alta responsabilização do PL. Segundo: o próprio Tribunal precisa ter um esquema de checagem. Não se pode automaticamente desfazer uma filiação a um partido a partir de um pedido de outra sigla. Esse esquema está errado.

Tales Faria, colunista do UOL

