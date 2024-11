Líder do PL: Lira quer votar anistia antes de deixar presidência da Câmara

O parlamentar ainda afirmou que uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve ser incluída no texto neste momento. Bolsonaro responde a processos no STF sobre o 8/1, mas não tem condenação em nenhum deles até agora.

Para Côrtes, é preciso "cautela" para o PL avaliar qual a melhor via para tornar o ex-presidente elegível novamente.

Acredito na via judicial e, lá na frente, se necessário, usar a via do Legislativo. Se o Judiciário lá atrás entendeu, em casos absolutamente diferentes, que um ex-presidente que passou 580 dias preso poderia ser elegível de novo, por que isso não possa acontecer na via judicial com o presidente Bolsonaro?

Precisamos ter cautela nesse momento e ver o que vai acontecer. Nesse caso, o presidente Bolsonaro sequer foi condenado; existem esses processos em tramitação. A gente precisa ver qual será a melhor via para reverter a inelegibilidade de Bolsonaro para que ele possa disputar a eleição em 2026.

Altineu Côrtes

